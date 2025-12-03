El paro baja en Huelva en noviembre y deja 31.186 desempleados registrados

La provincia de Huelva cerró noviembre de 2025 con un total de 31.186 personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo, tras una reducción mensual de 290 desempleados respecto a octubre

Este descenso representa una caída del 0,92 % en un solo mes, así como una notable reducción interanual de 3.519 parados menos, lo que equivale a un 10,14 % menos que en noviembre de 2024.La bajada del paro coincide con un aumento de la actividad vinculada a la campaña navideña y al reciente Black Friday, según señalan fuentes relacionadas con el mercado laboral. En cuanto a la contratación, durante ese mes se firmaron 17.886 nuevos contratos en la provincia, de los cuales 7.239 fueron indefinidos y 10.647 temporales.

Este nuevo descenso pone de relieve una tendencia positiva en el empleo para Huelva, que en los últimos doce meses ha logrado reducir el desempleo de forma significativa.