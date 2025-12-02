Huelva afronta un inicio de semana con lluvias dispersas y un clima inestable

Huelva despierta con lluvia débil en este martes 2 de diciembre, en lo que podría ser el anticipo de una semana meteorológica movida. Las previsiones para las próximas 48 horas muestran una secuencia de tiempo cambiante, con posibilidades de precipitaciones, sol intermitente y temperaturas suaves.

El pronóstico indica que hoy martes habrá algunos chubascos por la mañana, seguidos de claros y nubes dispersas, con máximas alrededor de 18 °C y mínimas cerca de los 7 °C. Para la jornada del miércoles, se espera un día más despejado, con sol predominando y temperaturas similares, rondando los 17 °C de máxima. Sin embargo, ya para el jueves vuelve a asomar la probabilidad de nubes y lluvia, lo que deja en el aire la posibilidad de que este patrón lluvioso —aunque moderado— se mantenga en los próximos días.

Este repunte invernal se produce en un contexto general de predicciones para Andalucía que apuntan a un arranque de diciembre más húmedo de lo habitual, con sucesivos frentes atlánticos y lluvias generalizadas en buena parte de la comunidad.