Mercedes González inaugura en Huelva las Jornadas “Talento, liderazgo y servicio” con motivo del 8M

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha inaugurado en la Universidad de Huelva las Jornadas de Igualdad “Talento, liderazgo y servicio”, organizadas por la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva y la Universidad onubense con motivo del Día Internacional de la Mujer.

El encuentro, que se celebra los días 3 y 4 de marzo, reúne a profesionales del ámbito académico, jurídico y de la seguridad para reflexionar sobre el liderazgo femenino, la igualdad y la lucha contra la violencia de género, así como sobre el papel de la mujer en el seno de la institución.

Durante su intervención, la directora general recordó a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, trasladando su “dolor, solidaridad y cariño”, y puso en valor la actuación de la Guardia Civil en aquella emergencia. González subrayó que la igualdad es una tarea diaria y alertó de la necesidad de seguir avanzando en derechos y combatir todas las formas de violencia contra las mujeres.

En lo que va de año, señaló, diez mujeres y dos menores han sido asesinados por violencia de género. “Por ellas y por las generaciones futuras tenemos la obligación de avanzar en igualdad”, afirmó.

González destacó también el papel pionero de la Guardia Civil en esta materia, tras la aprobación del I Plan de Igualdad en 2019, que ha permitido la incorporación de 2.617 mujeres y elevar su presencia hasta el 11% de la plantilla. En los últimos años, los porcentajes de ingreso femenino en centros de formación han superado el 33%.

Durante las jornadas se celebran mesas redondas bajo los títulos “Mujer y Guardia Civil” y “Mujer y Liderazgo”, además de bloques dedicados a trayectorias académicas femeninas y a la violencia de género y vicaria desde perspectivas jurídica y psicológica. El programa incluye también actividades complementarias como una exposición pictórica y un taller de defensa personal.

En su visita a Huelva, la directora general recorrió además la Comandancia, que cuenta con casi 1.400 efectivos y despliega su labor en el 98,51% del territorio provincial, incluyendo unidades especializadas como Tráfico, Policía Judicial, Seprona o los equipos Viogen.