El paro baja en 654 personas en Huelva y cae casi un 10% en el último año

El paro descendió en la provincia de Huelva en 654 personas durante el mes de febrero, lo que supone una caída del 2,13% respecto a enero, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En términos interanuales, la reducción es aún más significativa: 3.276 personas han salido de las listas del desempleo en el último año, lo que representa un descenso del 9,84% en comparación con febrero de 2025.

Tras esta bajada, el número total de personas desempleadas en la provincia se sitúa en 30.030. De ellas, 17.608 son mujeres y 12.422 hombres, lo que mantiene la brecha de género en el mercado laboral onubense.

Por edades, 3.100 personas paradas son menores de 25 años, de las que 1.695 son hombres y 1.405 mujeres. En el tramo de mayores de 25 años se concentran 26.930 desempleados, con 10.727 hombres y 16.203 mujeres.

Los datos consolidan la tendencia a la baja del desempleo en la provincia, que encadena un nuevo mes de descenso y mejora de forma notable las cifras respecto al año anterior.