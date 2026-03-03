120 millones para caminos rurales tras las borrascas: los ayuntamientos onubenses conocen las ayudas

Los ayuntamientos de la provincia ya conocen el alcance de las ayudas destinadas a reparar los caminos rurales dañados por el tren de borrascas de los últimos meses. Representantes de unos 60 municipios onubenses se han reunido con el delegado del Gobierno andaluz en Huelva, José Manuel Correa, y con el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Álvaro Burgos, para abordar los detalles de unas subvenciones que forman parte del Plan Andalucía Actúa.

Este plan moviliza casi 1.000 millones de euros para el sector primario andaluz. De esa cantidad, 120 millones se destinan específicamente a la reparación de caminos rurales e infraestructuras de regadío; 700 millones a indemnizaciones para agricultores y ganaderos; 136 millones a la restauración de cauces e infraestructuras hidráulicas en las demarcaciones competencia de la Junta; y 31 millones para paliar pérdidas en el sector pesquero y acuícola.

Durante el encuentro, se trasladó a los consistorios la necesidad de preparar con antelación la documentación para agilizar los trámites. Correa subrayó que los ayuntamientos “son los ojos de la administración en el territorio” y destacó la importancia de que puedan informar a los vecinos sobre los requisitos y plazos para acogerse a las ayudas.

Por su parte, Burgos explicó que los caminos que opten a la vía de emergencia deberán encontrarse intransitables o en una situación compleja que dificulte gravemente su uso. Los técnicos de las delegaciones territoriales y de las 60 Oficinas Comarcales Agrarias trabajan ya en la evaluación caso por caso de los daños registrados.

Además, se creará una comisión de coordinación en la que participarán la Junta de Andalucía, la Subdelegación del Gobierno y la Diputación Provincial para evitar duplicidades y garantizar que las actuaciones se ejecuten con rapidez.

El Consejo de Gobierno declaró desastre natural la sucesión de borrascas registrada entre noviembre y febrero, mientras que desde Andalucía se han solicitado al Ejecutivo central medidas adicionales, como la flexibilización de la PAC, la activación de la reserva de crisis agraria y la movilización de fondos europeos y estatales para reforzar la respuesta a los daños ocasionados.