Repartidas 2.000 tarrinas en la Puerta del Sol dentro de la campaña #YoComoFresasdeHuelva

La campaña #YoComoFresasdeHuelva ha desembarcado en pleno centro de Madrid con el reparto de 2.000 tarrinas en la Puerta del Sol, en una acción promocional que ha registrado una gran acogida por parte del público.

En el acto han participado el secretario general de UPA, Cristóbal Cano; el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra; y la diputada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Marca Huelva, Patricia Millán, quienes han defendido el valor de las fresas onubenses como un producto sano, seguro y sostenible.

La iniciativa busca reforzar la imagen del sector fresero de la provincia y acercar al consumidor la calidad de uno de los productos estrella de Huelva, que volvió a despertar el interés de madrileños y visitantes en uno de los puntos más emblemáticos del país.