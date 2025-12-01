MATSA celebra en Aguas Teñidas la festividad de Santa Bárbara con una jornada de tradición y convivencia minera

Sandfire MATSA celebró en Minas de Aguas Teñidas la festividad de Santa Bárbara, patrona de los profesionales de la minería, con una jornada marcada por la tradición, el compañerismo y la participación de numerosas familias. El encuentro, desarrollado en un espacio exterior del complejo minero, reunió a trabajadores, allegados y representantes institucionales para rendir homenaje al sector y a quienes lo hacen posible cada día.

La programación incluyó un desayuno de convivencia, una exhibición de maquinaria y diversas actividades infantiles acompañadas de regalos, lo que convirtió la celebración en una experiencia cercana y accesible para todas las edades. La iniciativa puso en valor la importancia de la comunidad minera y el esfuerzo diario de los profesionales de un sector clave para la economía provincial.

A la jornada asistió la delegada territorial de la Consejería de Industria, Energía y Minas en Huelva, Lucía Núñez Sánchez, quien compartió el acto con Rob Scargill, presidente de operaciones mineras de Sandfire MATSA. Núñez destacó el fuerte arraigo de la minería en la identidad de Huelva y la necesidad de seguir impulsando un sector innovador y sostenible.

“La minería forma parte de la identidad de Huelva. Celebraciones como esta recuerdan el compromiso, la profesionalidad y el espíritu de comunidad que caracteriza a nuestros mineros y mineras. Desde la Junta de Andalucía seguiremos trabajando para apoyar un sector innovador, seguro y sostenible”, señaló la delegada.

La jornada concluyó consolidándose como un homenaje a la tradición minera y un espacio de encuentro que refuerza los lazos entre trabajadores, familias y la comunidad que envuelve a Minas de Aguas Teñidas.