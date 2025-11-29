Detenida una red de estafadores que actuaba en varios pueblos de Huelva con los métodos del “tocomocho” y “la estampita”

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal itinerante que operaba en varias provincias, entre ellas numerosos municipios de Huelva, utilizando las conocidas estafas del “tocomocho” y “la estampita”. El grupo, que también actuó en Sevilla, Almería y A Coruña, centraba sus delitos en personas de edad avanzada, aprovechando su especial vulnerabilidad. En algunos casos llegaron a emplear violencia, intimidación e incluso técnicas de sumisión química para despojarlas de sus ahorros.

La investigación se inició a finales del verano pasado tras dos robos violentos en Lebrija (Sevilla). A partir de ahí, los agentes siguieron la pista de los presuntos autores, que recorrían el país en vehículos particulares y una autocaravana mientras buscaban a posibles víctimas en lugares tan cotidianos como mercados, bancos o zonas próximas a centros de salud. En Huelva, los investigadores han vinculado su presencia a varios intentos de estafa en localidades del Condado y la Costa, donde se detectaron patrones coincidentes con su modus operandi.

El balance de la operación se salda con seis detenidos y tres personas investigadas por pertenencia a organización criminal, robos con violencia, estafa continuada, falsedad documental y tenencia ilícita de armas. En total, la red habría logrado sustraer más de 50.000 euros mediante estos engaños.

Durante las nueve entradas y registros practicados —dos en Toledo y siete en Cáceres— se intervinieron unos 20.000 euros en efectivo, joyas y objetos sustraídos, además de dos turismos, una autocaravana y diverso material utilizado para simular los falsos premios y billetes con los que engañaban a sus víctimas. También se halló un arma modificada para disparar en modo ráfaga, varias armas de aire comprimido, una carabina y abundante munición.

La investigación continúa abierta con el objetivo de localizar a los propietarios de las joyas recuperadas y determinar si la banda cometió más estafas en otras provincias. La Guardia Civil mantiene igualmente activo el Plan Mayor de Seguridad, con el que imparte charlas y recomendaciones en centros de día y asociaciones de mayores para prevenir este tipo de delitos, cada vez más extendidos.

En la provincia de Huelva, donde residen miles de personas en edad avanzada en zonas rurales, los agentes insisten en la importancia de desconfiar de supuestos premios, billetes encontrados o desconocidos que prometen ganancias rápidas. El mensaje vuelve a ser claro: ante cualquier sospecha, avisar de inmediato a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.