La economía que no encuentra manos

La paradoja es evidente: mientras miles de personas siguen inscritas en las oficinas de empleo, sectores fundamentales para la economía atraviesan serias dificultades para encontrar trabajadores. Hostelería, agricultura y construcción coinciden en el diagnóstico: faltan manos. Y no se trata de un problema puntual, sino de una tendencia que comienza a consolidarse.

En la hostelería, el fenómeno se acentúa cada vez que se acerca una temporada fuerte. Restaurantes, hoteles y cafeterías aseguran que cubrir plantillas completas resulta cada vez más complicado. La falta de camareros cualificados, cocineros con experiencia o personal de apoyo obliga en muchos casos a reducir servicios o ampliar jornadas al equipo disponible.

Empresarios del sector apuntan a varios factores. Por un lado, la dureza de los horarios y la conciliación complicada. Por otro, la percepción social de que se trata de empleos poco estables o con escaso recorrido profesional. A ello se suma el cambio generacional: muchos jóvenes priorizan horarios más flexibles o sectores vinculados a la tecnología y los servicios digitales.

En el campo, la situación presenta matices propios. Las campañas agrícolas requieren grandes contingentes de trabajadores en periodos muy concretos. Sin embargo, el envejecimiento de la población rural y la escasa incorporación de jóvenes al sector están provocando un déficit estructural. Cada año resulta más difícil garantizar mano de obra suficiente para tareas de recolección o manipulado.

Los empresarios agrícolas insisten en la necesidad de agilizar la contratación en origen cuando la oferta local no cubre la demanda. Los sindicatos, por su parte, subrayan que mejorar las condiciones laborales y salariales es clave para atraer trabajadores nacionales.

La construcción vive un escenario similar. Tras la crisis inmobiliaria de 2008, muchos profesionales abandonaron el sector y no regresaron. Hoy faltan perfiles técnicos como albañiles, encofradores, electricistas o fontaneros. Las empresas advierten de retrasos en obras y de un encarecimiento de proyectos debido a la escasez de personal cualificado.

La Formación Profesional vinculada a estos oficios no logra cubrir la demanda actual. Aunque la inserción laboral es alta, el número de alumnos todavía resulta insuficiente para compensar las jubilaciones y la falta de relevo generacional.

Los expertos coinciden en que el problema no puede explicarse con una sola causa. Existe un desajuste entre la formación ofertada y las necesidades reales del mercado laboral. También influyen las expectativas salariales, la movilidad geográfica y el impacto cultural de determinadas profesiones.

El reto pasa por dignificar oficios, mejorar condiciones y reforzar la orientación profesional desde edades tempranas. Si no se adoptan medidas, la falta de mano de obra puede convertirse en un freno estructural para el crecimiento económico y la competitividad.