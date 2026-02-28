Manuel Carrasco será nombrado hoy Hijo Predilecto en una entrega de Medallas que ensalza el talento andaluz

Andalucía celebra este 28 de febrero el acto oficial de entrega de las Medallas y distinciones con motivo del Día de la Comunidad en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, una ceremonia en la que el cantante onubense Manuel Carrasco y la actriz sevillana Paz Vega recibirán los títulos de Hijo Predilecto e Hija Predilecta de Andalucía.

El Consejo de Gobierno ha aprobado los decretos que conceden estas máximas distinciones autonómicas a Manuel Carrasco Galloso (Isla Cristina, 1981) y a María de la Paz Campos Trigo, conocida artísticamente como Paz Vega, reconociendo así sus trayectorias profesionales y su proyección como embajadores de Andalucía.

En el caso del artista isleño, el reconocimiento llega una década después de haber recibido la Medalla de Andalucía en 2016. Desde que se diera a conocer en ‘Operación Triunfo’ en 2002, Carrasco ha consolidado una carrera de éxito como cantante y compositor, llenando estadios y convirtiendo canciones como ‘Mujer de las Mil Batallas’, ‘No dejes de soñar’ o ‘Bailar el viento’ en auténticos himnos generacionales. Su récord de asistencia en el estadio de La Cartuja de Sevilla, con más de 74.000 espectadores en 2022, lo sitúa como el artista nacional con mayor público en un concierto en España.

Además de su trayectoria musical, el onubense ha destacado por su compromiso social y por mantener un fuerte vínculo con su tierra natal, Isla Cristina, a la que ha rendido homenaje en varias ocasiones.

Junto a los Hijos Predilectos, el acto reconocerá a una amplia nómina de personalidades e instituciones. La Medalla Manuel Clavero Arévalo recaerá en el Museo de la Autonomía de Andalucía, en reconocimiento a su labor en defensa y fomento del interés general de la comunidad.

En el apartado de Humanidades y Letras serán distinguidos Sandra Golpe y Bernardo Quintero; en Artes, el grupo Cantores de Híspalis; y en Cultura y Patrimonio, José Antonio Morante de la Puebla y Ana Mena.

Las Medallas del Deporte serán para Olga Carmona y María Torres, mientras que el Pueblo de Adamuz recibirá la distinción a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia. En Economía y Empresa serán reconocidos Raúl Berdonés y Ana Requena, y en Investigación, Ciencia y Salud, las Unidades de Cuidados Paliativos Pediátricos y Rosa María Rodríguez Domínguez.

Asimismo, Eva González y Juvencio Maeztu recibirán la Medalla a la Proyección de Andalucía y Luis Bolaños será distinguido con la Medalla al Mérito Medioambiental.

La ceremonia volverá a convertirse en el gran escaparate institucional del orgullo andaluz, poniendo en valor el talento, la creatividad y el compromiso de quienes contribuyen a engrandecer el nombre de Andalucía dentro y fuera de sus fronteras.