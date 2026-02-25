Adamuz y Huelva sellan su abrazo con fresas en el arranque de la campaña #YoComoFresasdeHuelva

La avenida Puerta de la Villa de Adamuz ha sido este miércoles escenario del inicio de la tercera edición de la campaña #YoComoFresasdeHuelva, impulsada por UPA y la Diputación Provincial de Huelva, con el reparto de más de 2.000 tarrinas de fresas. Una edición que ha tenido un marcado carácter simbólico y emocional tras el accidente ferroviario del pasado enero.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha subrayado que este arranque en la localidad cordobesa responde a un gesto de agradecimiento hacia sus vecinos por el apoyo prestado a las víctimas. “Hace algo más de un mes tuvimos una terrible noticia que golpeó con fuerza a Andalucía, especialmente a la provincia de Huelva. Dentro de ese dolor tuvimos el acompañamiento muy especial de toda la gente de Adamuz, que demostró un corazón enorme”, ha señalado.

Toscano ha destacado que, en los momentos más difíciles, el pueblo de Adamuz “no pensó en nada más que en ayudar, en acompañar y en poner lo mejor de sí mismo para apoyar a las familias y a las víctimas”. Por ello, ha explicado que esta campaña era una manera de devolver ese cariño con un gesto simbólico: “La fresa es como un corazón, se hace con mucho esfuerzo y mucho cariño. Hoy queríamos que ese corazón de Huelva latiera aquí, en Adamuz”.

El acto ha contado también con la intervención de Rocío Flores, superviviente del accidente, quien ha tomado la palabra en nombre de los afectados para agradecer la solidaridad recibida. “El pueblo salva al pueblo. Sin dudarlo ni un instante pusisteis todo lo que estaba en vuestras manos para ayudarnos, para darnos cobijo y para abrazarnos cuando el miedo aún seguía latiendo fuerte”, ha expresado emocionada.

Flores ha recordado la raíz agrícola que comparten ambos territorios, señalando que “a vosotros os representa la aceituna, de la que nace ese manjar dorado que es el aceite; a nosotros nos representa la fresa, uno de nuestros mayores tesoros”. En ese sentido, ha explicado que los agricultores onubenses querían agradecer el cariño recibido entregando “lo mejor de nosotros: una fresa sana, segura y sostenible, cultivada con el mismo cariño con el que vosotros nos cuidasteis”.

El presidente provincial ha recordado además que la Diputación reconocerá a Adamuz con la Medalla de la Provincia, aunque ha insistido en la necesidad de tener un gesto directo con sus vecinos. Tras el reparto en la localidad cordobesa, la campaña se ha trasladado al CEIP Antonio Machado de Pedro Abad, continuando con la promoción de uno de los productos emblemáticos del campo onubense en una jornada marcada por la emoción y la gratitud compartida.