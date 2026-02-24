Fundación Moeve impulsa la reforestación de Doñana con más de 150.000 árboles plantados

La Fundación Moeve ha participado en un acto celebrado en el paraje de Las Peñuelas, en el Espacio Natural de Doñana, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y un grupo de jóvenes, para continuar con las labores de reforestación tras el incendio que en 2017 arrasó más de 10.000 hectáreas.

La iniciativa se enmarca en el proyecto ‘Doñana Renace’, coordinado por Plant for the Planet, que ha permitido la plantación de 1,1 millones de ejemplares en la zona de Moguer en los últimos años. De esa cifra, 630.000 plantas han sido aportadas a través de un convenio con Plant for the Planet y cerca de 100.000 mediante otros acuerdos de colaboración.

En este contexto, la Fundación Moeve ha contribuido desde 2022 con la plantación de 152.300 árboles, de los cuales 85.000 corresponden a este año, reforzando la continuidad del proyecto en coordinación con las entidades implicadas.

Durante el acto, Juanma Moreno destacó la importancia de actuar de forma conjunta para proteger el patrimonio medioambiental andaluz y subrayó el papel de los jóvenes en la concienciación climática y la recuperación de los ecosistemas dañados. El presidente recordó que la regeneración ambiental es un proceso lento que requiere compromiso sostenido.

Por su parte, la directora de la Fundación Moeve, Teresa Mañueco, señaló que la biodiversidad es uno de los ejes prioritarios de la entidad y subrayó la resiliencia de la naturaleza cuando se le ofrecen las condiciones adecuadas para su recuperación.

Según los datos facilitados, al término de la presente campaña la fundación habrá contribuido a la restauración de 454 hectáreas de alto valor ecológico dentro del entorno de Doñana, consolidando así su participación en uno de los proyectos de recuperación ambiental más relevantes de Andalucía.