¿Buscas una empresa de renting en Sevilla? Descubre las mejores opciones de 2026

¿Buscas un coche de renting en Sevilla? No eres el único sevillano que se interesa por esta nueva forma de movilidad. Según los últimos informes regionales de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), la capital andaluza lidera el ranking del sector, con 27.753 vehículos registrados a finales del 2025.

A diferencia de lo que ocurre en otros lugares de España, el crecimiento del parque de renting en Sevilla ha sido impulsado principalmente por particulares y autónomos y no tanto por grandes flotas corporativas. Esto es una buena noticia para el sector, ya que quiere decir que cada vez más personas confían en este modelo y desean huir de los gastos y gestiones que involucra comprar un coche nuevo.

¿Cómo elegir una buena empresa de renting en Sevilla?

En Sevilla hay muchas empresas de renting, pero no todas ofrecen lo mismo. Por eso, antes de firmar el contrato debes fijarte en algunas cuestiones que van más allá del modelo de coche que quieres conducir.

Lo primero es revisar los servicios incluidos en la cuota: seguro a todo riesgo, mantenimiento, ITV, asistencia en carretera… Cuantos más servicios estén incluidos más tranquilo conducirás.

Además, debes fijarte en la duración del contrato y si existen penalizaciones si quieres darte de baja antes de tiempo o cambiar de coche. Huye de las empresas con contratos poco transparentes, que esconden “gastos de gestión” en la letra pequeña o kilometrajes imposibles de cumplir.

Una buena idea es buscar reseñas reales de clientes que ya utilizaron el servicio para conocer sus experiencias y nivel de satisfacción.

De todas formas, para ayudarte a elegir, hemos analizado el mercado actual y seleccionado algunas de las mejores empresas de renting de Sevilla en 2026.

Total Renting

Si buscas asesoramiento y un trato de tú a tú, Total Renting es la mejor elección. Por algo está considerada la mejor empresa de renting de Sevilla por muchos andaluces.

Su catálogo es muy amplio e incluye tanto coches de segunda mano como de ocasión, con contratos flexibles de entre 2 y 6 años. Además, se especializan en renting sin entrada para quienes quieren ahorrar aún más sin renunciar a servicios completos.

Renting Olé

Renting Olé apuesta por una estructura de costes reducidos y un proceso simple de contratación 100% digital.

Aparte de coches convencionales, destacan por su oferta en furgonetas y vehículos "sin carnet", una tendencia al alza en la ciudad. Sus contratos son claros y con todo incluido (seguro, averías, impuestos).

Avanti Renting

Es otra alternativa interesante para el mercado sevillano. Ofrecen contratos de renting para particulares, autónomos y empresas sin entrada y con todos los servicios habituales incluidos.

Una de sus ventajas es la flexibilidad y la posibilidad de adaptar algunas condiciones del contrato como el kilometraje o la duración a tus necesidades

Second Renting

Para los que buscan la opción más económica y sostenible, Second Renting es la respuesta. Se especializan en el renting de coches de segunda mano, pero bien conservados. ¿Por qué es interesante? Porque al ser vehículos con algo de rodaje, la cuota mensual es mucho más barata.

Además, ofrecen contratos más cortos, desde 12 meses, ideales si no quieres comprometerte a largo plazo.

¿Cuál es entonces la mejor opción de renting en Sevilla?

Todo depende de tus prioridades y de qué valoras más.

· Si quieres asesoramiento experto, flexibilidad y servicios completos, Total Renting es la apuesta más segura.

· Si buscas precios competitivos y un proceso de contratación ágil, Renting Olé puede ajustarse mejor a tus necesidades.

· Si buscas contratos realmente flexibles y adaptados a ti, Avanti Renting merece una mirada cercana.

· Si tu prioridad es acceder a un coche de renting más económico, aunque sea de segunda mano, Second Renting es la opción ideal para ti.

La clave está en comparar condiciones y elegir la empresa que mejor se adapte a tu presupuesto y necesidades de conducción. El mercado sevillano de coches de renting es muy amplio y seguro que encuentras una oferta que encaje contigo, ya seas particular, autónomo o empresa.