El Rey recibe del presidente de la Diputación la carpeta diseñada por María Clauss con fotos históricas de La Rábida durante un emotivo encuentro

El rey Felipe VI ha recibido en La Rábida, de manos del presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, la carpeta con fotografías históricas del enclave diseñada por la fotógrafa onubense María Clauss, fallecida junto a su esposo, el periodista Óscar Toro, en el accidente ferroviario de Adamuz cuando regresaban de Madrid con el obsequio.

Clauss había preparado el regalo con motivo de la visita real inicialmente prevista el pasado 22 de enero. Tras la tragedia y la suspensión del viaje, el encargo se perdió entre los restos del tren, por lo que la Diputación volvió a solicitar su reproducción al laboratorio fotográfico donde se elaboró, para poder entregarlo en esta nueva visita con motivo del Centenario del Vuelo del Plus Ultra.

La entrega tuvo lugar en el Muelle de la Reina, en el marco de la recepción oficial al monarca en La Rábida. La carpeta reúne imágenes inéditas de visitas de los reyes Juan Carlos y Sofía, de Alfonso XIII y del propio Felipe VI cuando aún era Príncipe de Asturias, todas vinculadas a este enclave colombino.

Según explicó Toscano, el Rey conocía la historia del obsequio y mostró interés por la familia de la fotógrafa. El presidente provincial destacó el valor simbólico del trabajo, subrayando que representa tanto el patrimonio histórico de Huelva como la sensibilidad artística de María Clauss.

Durante el encuentro, ambos conversaron sobre la relevancia de La Rábida y los Lugares Colombinos en la historia de España y del mundo. La visita del Rey marca el inicio de un año de especial proyección para el enclave, que en 2026 acogerá citas destacadas como la Cumbre Hispano-Lusa y una etapa de La Vuelta a España, además de posibles encuentros vinculados a la Cumbre Iberoamericana.