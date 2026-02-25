Las víctimas del descarrilamiento de Adamuz se constituyen en asociación y se personarán en la causa para esclarecer los hechos

Las personas afectadas por el descarrilamiento ferroviario ocurrido en Adamuz el pasado 18 de enero de 2026 han formalizado la creación de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, una entidad que ya suma 130 miembros y que se personará como acusación popular en el procedimiento penal abierto.

El nuevo colectivo, presidido por Mario Samper, surge tras la organización inicial de los afectados en un grupo de apoyo y tiene como principal finalidad que se esclarezcan completamente los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Además de su participación en la causa judicial, la asociación se compromete a impulsar medidas que refuercen la seguridad ferroviaria y garanticen mayor transparencia en la gestión de las infraestructuras públicas, con el fin de evitar que un suceso similar vuelva a repetirse.