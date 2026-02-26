Huelva se queda sin el tren de las 8.00 horas a Madrid por falta de maquinistas

Huelva ha amanecido este jueves sin su conexión habitual de las 8.00 horas con Madrid. Según avanza aionsur.com, los viajeros que tenían previsto tomar el Alvia con destino a la capital han tenido que realizar el trayecto hasta Sevilla por carretera debido a la falta de maquinistas disponibles.

La incidencia tiene su origen en el suceso ocurrido la pasada noche, cuando a las 22.12 horas del 25 de febrero el Alvia Madrid-Huelva detuvo su marcha entre las estaciones de La Palma del Condado y Niebla tras el arrollamiento de una persona que falleció en el acto.

Según relata aionsur.com, la explicación recibida en la estación fue informal. El maquinista asignado para el servicio de la mañana era el mismo que la noche anterior permaneció más de tres horas detenido por el arrollamiento, y no podía asumir el trayecto al no haber cumplido el descanso reglamentario, sin que hubiera otro profesional disponible para sustituirlo.