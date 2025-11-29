Fin de semana en Huelva: cielos despejados y temperaturas suaves, pero con descenso nocturno

Este fin de semana, Huelva y su provincia disfrutarán de un clima templado durante el día, ideal para actividades al aire libre, aunque las temperaturas descenderán por la noche, especialmente el domingo.

El sábado se presenta con cielos parcialmente soleados y temperaturas que oscilarán entre los 10 ºC de mínima y los 18 ºC de máxima. Será un día agradable para pasear por la ciudad, visitar espacios al aire libre o aprovechar para hacer compras sin necesidad de grandes abrigos.

El domingo, en cambio, se espera una jornada más variable, con alternancia de nubes y claros. Las máximas se mantendrán alrededor de los 18 ºC, pero las mínimas caerán hasta los 5 ºC, por lo que se recomienda llevar ropa de abrigo durante la noche y primeras horas de la mañana.

En general, el fin de semana permitirá disfrutar de actividades familiares y de ocio al aire libre durante las horas centrales del día, cuando el sol acompañará y las temperaturas serán agradables. No obstante, conviene prepararse para el descenso térmico nocturno, especialmente el domingo, para evitar el frío intenso.

En definitiva, un fin de semana de contraste suave: días templados y noches frías que marcan la antesala del invierno en Huelva.