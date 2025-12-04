La Guardia Civil pone a disposición judicial a un conductor que circulaba a 184 km/h en la N-433, en Higuera de la Sierra

Componentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva han puesto a disposición judicial a un conductor que fue detectado circulando a 184 km/h en un tramo limitado a 90 km/h de la carretera N-433, a la altura de Higuera de la Sierra. El exceso de velocidad, captado durante uno de los puntos de verificación periódicos que se realizan en esta vía que une Sevilla con Portugal, superaba de largo los 80 km/h que marca el Código Penal para considerar los hechos un delito contra la seguridad vial.

Tras la detección, el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de Huelva se hizo cargo de las actuaciones para identificar al autor. Localizado el conductor, se instruyeron las diligencias correspondientes, entregadas el pasado 20 de noviembre en el Juzgado de Guardia de Aracena junto al investigado.

La Guardia Civil advierte de que esta conducta, considerada temeraria y “extremadamente peligrosa”, puso en serio riesgo al resto de usuarios de la vía. El conductor se enfrenta ahora a penas que pueden incluir prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses y la retirada del permiso de conducir por un periodo de entre uno y cuatro años.