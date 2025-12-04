Huelva recuerda el 4 de diciembre de 1977, la gran movilización que marcó el camino hacia la autonomía andaluza

El contexto histórico: desigualdad, transición y un pueblo que reclamaba ser escuchado

Eles una fecha grabada en la memoria colectiva andaluza. Ese día, Andalucía se echó a la calle en una de las mayores movilizaciones ciudadanas de la historia de España. Fue una jornada que marcó el inicio real del proceso autonómico andaluz y que situó, por primera vez, a la región en el centro del tablero político nacional.

A finales de los años 70, Andalucía era una de las regiones más castigadas por el paro, la desigualdad territorial y la falta de inversiones. La Transición había abierto la vía de los estatutos de autonomía, pero el modelo que se perfilaba dejaba a Andalucía fuera del grupo de comunidades históricas —Cataluña, País Vasco y Galicia— que podían acceder a la autonomía plena por la vía rápida del artículo 151 de la Constitución.

Partidos como UCD, que gobernaba España, no veían con buenos ojos que Andalucía accediera al mismo nivel competencial que las comunidades históricas. Apostaban por un modelo autonómico más lento y limitado para el resto del país. En el caso andaluz, esto provocó un movimiento social, ciudadano y político sin precedentes.

Frente a ello, partidos como PSOE, PCE, PSA, UGT, CCOO, asociaciones vecinales, plataformas ciudadanas y colectivos juveniles impulsaron movilizaciones masivas en apoyo a la autonomía plena.

Más de un millón y medio de andaluces salieron a la calle

Los cálculos históricos coinciden en que más de un millón y medio de personas participaron en las manifestaciones convocadas en las ocho capitales. Fue, de hecho, la mayor protesta simultánea celebrada en España durante la Transición.

La participación en Huelva: miles de onubenses en las calles

Aunque no existe una cifra oficial cerrada, los estudios históricos y las crónicas de prensa de la época sitúan en entre 35.000 y 40.000 las personas que se manifestaron en Huelva capital el 4 de diciembre de 1977. Fue una participación muy elevada para una ciudad cuyo censo rondaba poco más de 100.000 habitantes.

Las calles del centro, desde la Avenida Martín Alonso Pinzón hasta la Plaza de las Monjas, se llenaron de ciudadanos, sindicatos, estudiantes, plataformas vecinales y organizaciones políticas que reclamaban igualdad para Andalucía dentro del proceso autonómico.

Una jornada marcada por la tragedia

La jornada quedó marcada por la muerte de Manuel José García Caparrós en la manifestación de Málaga, un joven trabajador abatido por un disparo durante la protesta. Su muerte se convirtió en un símbolo de la lucha por la autonomía andaluza.

El 4 de diciembre, punto de inflexión hacia el referéndum del 28F

La movilización del 4D obligó al Gobierno central a reconsiderar su postura. Aquel clamor ciudadano permitió que Andalucía accediera finalmente al proceso autonómico por la vía del artículo 151, culminando en el referéndum del 28 de febrero de 1980, donde los andaluces votaron mayoritariamente por la autonomía plena.

Huelva, parte esencial de un movimiento histórico

Aunque no fue la mayor concentración de Andalucía, la manifestación de Huelva formó parte decisiva de aquel impulso colectivo. Los miles de onubenses que salieron a la calle contribuyeron a un movimiento que cambió la historia política de Andalucía y que permitió que la comunidad lograra el mismo nivel de autogobierno que las históricas.

Más de cuatro décadas después, el 4 de diciembre sigue siendo un recordatorio de la fuerza de la ciudadanía andaluza cuando se une en defensa de su dignidad y de su futuro.