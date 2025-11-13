Tres detenidos por matar a golpes a un hombre en su casa de Bollullos Par del Condado

La Guardia Civil ha detenido a tres personas por su presunta implicación en el homicidio de un hombre en Bollullos Par del Condado, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 9 de noviembre en su vivienda con claros signos de violencia. El cadáver fue encontrado por el padre de la víctima, lo que dio inicio a una investigación que ha permitido esclarecer los hechos y detener a los presuntos autores.

Según ha informado el Instituto Armado, las pesquisas determinaron que los tres implicados entraron en el domicilio cuando la víctima se encontraba sola, la inmovilizaron y la golpearon con gran violencia, causándole la muerte. Los investigadores han vinculado a los sospechosos con un grupo criminal especializado en robos con violencia en distintas localidades, conocido por su extrema agresividad en cada actuación.

Las detenciones se produjeron tras un operativo conjunto en el que participaron agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Huelva, la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) y la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS). Dos de los arrestos se realizaron en una nave próxima a la autovía A-49, mientras que el tercero tuvo lugar en Villamanrique de la Condesa (Sevilla), donde uno de los implicados trabajaba.

La investigación, dirigida por la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de La Palma del Condado (Plaza nº 1) y la Fiscalía, concluyó con la puesta a disposición judicial de los tres detenidos, sobre los que el juez ha decretado el ingreso en prisión preventiva.

La Guardia Civil continúa analizando la posible conexión de los implicados con otros hechos delictivos cometidos en la provincia y en municipios limítrofes.