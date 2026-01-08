Salud activa medidas preventivas en Huelva tras un caso mortal de sepsis meningocócica

La Consejería de Salud y Consumo ha activado el protocolo sanitario previsto tras el fallecimiento de una niña de cinco años, natural de Villablanca, a consecuencia de un cuadro fulminante de sepsis meningocócica. El caso se produjo en la jornada de este miércoles y ha generado la puesta en marcha inmediata de las medidas de vigilancia y prevención establecidas para este tipo de situaciones.

Desde la Delegación Territorial de Salud en Huelva se ha confirmado que, una vez detectado el caso, la Red de Alertas del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía inició de forma automática el protocolo, que contempla la administración de tratamiento de quimioprofilaxis a todas las personas que han mantenido un contacto estrecho con la menor, tanto en su entorno familiar como entre el personal sanitario que la atendió.

La administración autonómica ha expresado públicamente su pesar por el fallecimiento y ha trasladado sus condolencias a la familia, a la que se le ha ofrecido apoyo psicológico a través del equipo de Salud Mental. Desde las autoridades sanitarias se insiste en que estos protocolos buscan prevenir posibles contagios y garantizar la seguridad sanitaria, recordando que este tipo de actuaciones se activan de manera preventiva ante casos aislados de especial gravedad.