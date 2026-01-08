Un motorista se enfrenta a penas de prisión tras ser sorprendido a 174 km/h en una carretera de Huelva

La Guardia Civil de Huelva ha puesto a disposición judicial al conductor de una motocicleta que fue sorprendido circulando a 174 kilómetros por hora en la carretera N-435, en el tramo entre La Albuera y San Juan del Puerto. La velocidad registrada, muy por encima de la permitida, expone al investigado a penas que pueden incluir prisión, una elevada multa económica y la retirada del carné de conducir durante varios años.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de noviembre, cuando agentes del Subsector de Tráfico realizaban un control de velocidad en una vía interurbana limitada a 90 km/h. El exceso detectado fue de 84 km/h sobre el máximo autorizado, superando con creces el umbral que convierte la infracción en un delito contra la seguridad vial. Debido a la rapidez a la que circulaba la motocicleta, no fue posible interceptarla en el momento.

Las diligencias fueron asumidas posteriormente por el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), que logró identificar al conductor tras el análisis de los datos obtenidos en el control. Una vez finalizada la investigación, los hechos fueron remitidos al Juzgado de Valverde del Camino, donde el motorista figura como investigado.

Este tipo de conducción, considerada extremadamente peligrosa, supone un grave riesgo para el resto de usuarios de la vía. Según la legislación vigente, el conductor se enfrenta a penas que pueden ir desde tres a seis meses de prisión o multa de seis a doce meses, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor por un periodo que puede alcanzar los cuatro años.