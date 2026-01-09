Catorce detenidos en la costa de Huelva en un operativo contra la logística del narcotráfico

Un amplio dispositivo marítimo contra el narcotráfico desarrollado frente a la costa de Punta Umbría se ha saldado con la detención de 14 personas y la intervención de cuatro embarcaciones semirrígidas de alta velocidad, además de 417 garrafas de combustible. La actuación ha sido llevada a cabo por la Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, dentro de los dispositivos permanentes de control del narcotráfico en la costa onubense.

El operativo se desarrolló durante la mañana y la tarde del pasado 29 de diciembre y se estructuró en tres fases. En una primera actuación, los agentes detectaron una narcolancha que intentó huir al percatarse de la presencia policial. Tras una persecución, fue interceptada y se detuvo a sus tres tripulantes, junto a la incautación de 105 garrafas de carburante.

En una segunda intervención, los efectivos localizaron tres nuevas embarcaciones dedicadas al transporte de combustible para el narcotráfico. Dos de ellas realizaron maniobras evasivas a gran velocidad, llegando incluso a abandonar una de las lanchas para facilitar la huida. Finalmente, los agentes lograron detener a siete personas e intervenir 312 garrafas de gasolina, además de recuperar la embarcación abandonada.

La última fase del dispositivo concluyó con la detención de otras cuatro personas tras la interceptación de una cuarta semirrígida, que fue trasladada a puerto. En total, el balance del operativo asciende a 14 detenidos, cuatro embarcaciones cuatrimotores y más de 7.800 litros de combustible incautados. Los arrestados, como presuntos autores de delitos de contrabando y contra la seguridad colectiva, han sido puestos a disposición judicial, quedando el material intervenido bajo custodia a la espera de resolución judicial.