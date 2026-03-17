Huelva acoge la primera macrocolecta de sangre y plasma del año

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva, dependiente del Servicio Andaluz de Salud, ha organizado los días 18 y 19 de marzo la primera macrocolecta de sangre y plasma de 2026, que se celebrará en el Campus de La Merced de la capital en horario de 16:30 a 21:00 horas. El objetivo principal es incrementar las reservas y garantizar el suministro de componentes sanguíneos ante el descenso habitual de donaciones durante la Semana Santa.

La campaña contará con un amplio dispositivo formado por 14 puestos de donación y un equipo de 18 profesionales entre personal sanitario, técnico y de apoyo, encargados de atender a los donantes durante ambas jornadas. Esta iniciativa forma parte de las cuatro macrocolectas que se programan anualmente en la provincia para cubrir las necesidades hospitalarias y facilitar el acceso de la ciudadanía a la donación.

Además, la macrocolecta contará con la colaboración de entidades como Cruz Roja y la Hermandad de Donantes de Sangre, así como con la participación de la empresa Masiá Ciscar Las Palmeritas, que ofrecerá obsequios a los donantes. Desde el Centro de Transfusión se ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana y a la difusión de la campaña, destacando la importancia de sumar nuevos donantes para garantizar esta “red de vida”.