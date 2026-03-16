El Hospital Juan Ramón Jiménez registra el segundo mayor seguimiento en Andalucía en la huelga médica por el Estatuto Marco

La huelga nacional convocada por el colectivo médico contra el nuevo Estatuto Marco ha comenzado este lunes con un seguimiento destacado en la provincia de Huelva. En concreto, el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez se ha situado como el segundo centro hospitalario de Andalucía con mayor participación en la protesta.

Según los datos registrados en esta primera jornada, el hospital onubense alcanza un 32,70% de seguimiento, solo por detrás del Hospital Torrecárdenas de Almería, que lidera la participación en la comunidad autónoma.

En el conjunto de la provincia, el seguimiento de la huelga se sitúa en el 24,01%, lo que coloca a Huelva como la tercera provincia andaluza con mayor participación en esta convocatoria. Por delante se sitúan Sevilla, con un 25,92%, y Málaga, con un 25,21%.

La convocatoria forma parte de un calendario de movilizaciones de carácter nacional impulsado por organizaciones médicas para mostrar su rechazo al borrador del nuevo Estatuto Marco que prepara el Ministerio de Sanidad. Estas protestas se desarrollarán durante cinco días cada mes, y en esta ocasión se extienden desde el 16 hasta el 20 de marzo.

A diferencia de la convocatoria celebrada el pasado mes de febrero, en la que Huelva encabezó el seguimiento en Andalucía, en esta ocasión la provincia se sitúa en tercer lugar, aunque mantiene cifras de participación relevantes dentro del conjunto de la comunidad.





