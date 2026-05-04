Moeve y Accenture se alían para acelerar la descarbonización de la industria

Moeve ha anunciado una alianza estratégica con Accenture con el objetivo de impulsar la descarbonización de sus clientes industriales a lo largo de toda la cadena de valor. Este acuerdo refuerza la oferta Moeve decarbonize, una solución integral diseñada para acompañar a las empresas en la planificación y ejecución de sus planes de reducción de emisiones.

La colaboración combina la experiencia de Moeve en el ámbito energético con las capacidades tecnológicas, estratégicas e industriales de Accenture, permitiendo abordar los retos de sectores como la industria pesada. Entre las herramientas clave destacan el uso de tecnologías digitales avanzadas, incluida la inteligencia artificial generativa, para analizar datos complejos, modelizar escenarios y optimizar la transición energética, con especial foco en las emisiones de la cadena de suministro.

El consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, ha subrayado que este acuerdo refuerza la capacidad de la compañía para ofrecer soluciones “integrales y diferenciales” en un contexto de transformación energética. Por su parte, la presidenta y CEO de Accenture en España y Portugal, Mercedes Oblanca, ha destacado la importancia de combinar estrategia, tecnología y ejecución para afrontar un reto “complejo” como la descarbonización industrial.

Moeve continúa así avanzando en su estrategia para liderar la transición energética, ofreciendo a sus clientes un porfolio completo de energías sostenibles, como electricidad renovable, biometano o combustibles renovables, junto a soluciones orientadas a mejorar la eficiencia y competitividad.

La compañía energética, anteriormente conocida como Cepsa, impulsa esta transformación dentro de su plan estratégico Positive Motion 2030, centrado en el desarrollo de energías sostenibles como el hidrógeno verde y los biocombustibles avanzados, así como en el despliegue de infraestructuras para la movilidad eléctrica.