Transportes amplía hasta el 4 de junio el plazo de ayudas por el accidente ferroviario de Adamuz

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha ampliado hasta el próximo 4 de junio el plazo para solicitar las ayudas destinadas a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ocurrido el pasado 18 de enero y que afectó a numerosos viajeros, incluidos vecinos de la provincia de Huelva.

La ampliación, aprobada mediante resolución de la Secretaría de Estado, permitirá que las personas que resultaron heridas, así como los familiares y allegados de las víctimas fallecidas que aún no hayan presentado su solicitud, puedan acogerse a estas ayudas durante un mes adicional.

Desde el Ministerio subrayan que esta medida pretende garantizar que ningún afectado quede fuera del proceso por falta de tiempo, en un contexto en el que muchas familias continúan afrontando las consecuencias del siniestro.

Las ayudas forman parte de un paquete de 20 millones de euros aprobado por el Gobierno tras el accidente, con el objetivo de mitigar el impacto económico sufrido por las víctimas. Incluyen tanto ayudas directas no reembolsables como anticipos de indemnizaciones por responsabilidad civil.

Las solicitudes pueden seguir tramitándose de forma presencial o a través de la sede electrónica del Ministerio, donde los interesados tienen acceso a toda la información, formularios y guías necesarias.

El Ejecutivo mantiene activo el dispositivo de atención a las víctimas a través de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, con el fin de ofrecer asesoramiento y acompañamiento durante todo el proceso de solicitud.