El paro baja en Huelva en 1.694 personas en abril en línea con el descenso histórico en Andalucía

El paro registrado ha descendido en la provincia de Huelva en 1.694 personas durante el mes de abril, en un contexto marcado por la fuerte caída del desempleo en Andalucía, que lidera la bajada a nivel nacional con 22.393 parados menos.

Con este descenso, Huelva se sitúa en la línea de la tendencia autonómica, donde el desempleo ha caído un 3,86% hasta alcanzar los 557.245 parados, la cifra más baja en un mes de abril desde 2008. En el conjunto del país, el paro también ha registrado una bajada significativa de 62.668 personas, situándose por debajo de los 2,4 millones.

En términos interanuales, Andalucía acumula una reducción de 61.858 desempleados, lo que supone un descenso cercano al 10%, mientras que a nivel nacional la caída es de más de 155.000 personas (-6,2%).

Por sectores, la bajada del paro en Andalucía ha estado liderada por los servicios, con 14.782 desempleados menos, seguido del colectivo sin empleo anterior, la construcción, la industria y la agricultura, que también registran descensos.

En el caso de Huelva, la reducción del desempleo se enmarca en este comportamiento generalizado, con caídas en todas las provincias andaluzas. Sevilla, Cádiz y Málaga encabezan los descensos, mientras que la provincia onubense se sitúa en una posición intermedia.

En cuanto a la contratación, en Andalucía se firmaron más de 263.000 contratos durante abril, con un predominio de los temporales (58,5%) frente a los indefinidos (41,5%). A nivel nacional, el porcentaje de contratos indefinidos se situó en el 43,2%.

Otro de los indicadores positivos es el crecimiento del número de autónomos en Andalucía, que se acerca a los 600.000 tras sumar más de 3.200 nuevos trabajadores por cuenta propia en abril, consolidando a la comunidad como la que más crece tanto en empleo autónomo como en reducción del paro.

Estos datos reflejan una evolución favorable del mercado laboral en la provincia de Huelva, en sintonía con la dinámica andaluza y nacional, impulsada principalmente por el sector servicios en un mes marcado por la actividad turística y la campaña de Semana Santa.