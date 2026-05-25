Huelva se queda sin trenes durante más de dos semanas por las obras en la línea con Sevilla

La provincia de Huelva se quedará sin servicio ferroviario durante más de dos semanas debido a las obras que Adif ejecutará entre el 29 de mayo y el 14 de junio en la línea entre Huelva y Sevilla, un corte que coincide además con la interrupción que ya sufre la línea Huelva-Zafra.

La situación dejará a la provincia sin circulación de trenes durante ese periodo, obligando a Renfe a activar un amplio dispositivo alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.

En total, la compañía ha programado 618 autobuses para sustituir los servicios ferroviarios afectados, entre ellos los trenes de Media Distancia Sevilla-Huelva, los servicios de Larga Distancia Huelva-Madrid —Alvia e Intercity— y la línea de Cercanías C-5 entre Benacazón, Sevilla Santa Justa y Dos Hermanas.

Las obras impulsadas por Adif responden, por un lado, a la reparación de los daños provocados por los temporales registrados el pasado mes de febrero y, por otro, a la ampliación de vías de apartado en Salteras y Escacena.

El corte ferroviario vuelve a poner sobre la mesa las históricas carencias en infraestructuras ferroviarias que arrastra la provincia onubense, especialmente sensible en periodos de incidencias o actuaciones sobre la red, debido a la escasez de alternativas ferroviarias disponibles.