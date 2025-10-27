Transportes licita por casi 15 millones la rehabilitación de 16,5 kilómetros de la A-49 entre Cartaya y Lepe

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por un importe de 14,86 millones de euros (IVA incluido) un contrato de obras para la rehabilitación de 16,5 kilómetros de firme en la autovía A-49, entre los kilómetros 99,730 y 116,210, a su paso por los municipios onubenses de Cartaya y Lepe.

El anuncio, previamente autorizado por el Consejo de Ministros, se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) y en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Con esta actuación, el Ministerio busca mejorar la regularidad superficial del firme actual y alargar su vida útil, garantizando así unas condiciones óptimas de circulación y seguridad vial en uno de los tramos más transitados de la autovía que conecta Huelva con Sevilla y Portugal.

Los trabajos consistirán en el fresado del pavimento existente y su reposición con nuevas mezclas bituminosas. El tipo de rehabilitación, los espesores de fresado y los materiales a emplear dependerán del grado de deterioro del firme y del volumen de tráfico registrado en cada punto. Además, se llevará a cabo la rehabilitación de los ramales de enlace, la reposición de marcas viales y balizamientos, la sustitución de juntas de dilatación en los puentes y la recuperación de caminos de servicio adyacentes utilizando material reciclado del propio fresado.

Esta intervención se enmarca dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado (RCE), en el que el Ministerio ha invertido 82,9 millones de euros en la provincia de Huelva desde junio de 2018.

El objetivo, según Transportes, es mejorar la calidad del servicio y la seguridad de las infraestructuras viarias estatales, apostando por la sostenibilidad y la modernización de la red. En esa línea, el pasado mes de septiembre el Consejo de Ministros ya autorizó una inversión adicional de 14,5 millones de euros para un contrato de conservación que abarca 195 kilómetros de carreteras del Estado en la provincia.

Con esta nueva licitación, el Gobierno refuerza su compromiso con la mejora de las comunicaciones en Huelva y la conservación de una vía clave para el desarrollo económico y turístico del litoral occidental.