Tres personas afectadas por inhalación de humo tras el incendio de una vivienda en Huelva capital

Dos mujeres y un menor de 15 años han resultado afectados este viernes por la tarde a causa del incendio de una vivienda en Huelva capital, según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 Andalucía, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El aviso se recibió a las 19.16 horas, cuando varios vecinos alertaron de un incendio declarado en un piso situado en la segunda planta de un edificio de la calle Teniente de Navío Rafael Bravo. De inmediato, la sala coordinadora activó a los Bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, así como a efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local.

A su llegada, los servicios de emergencia prestaron asistencia sanitaria a una mujer que presentaba inhalación de humo y quemaduras en el rostro. Se trata de una mujer de 62 años, residente en la vivienda afectada, que fue evacuada al Hospital Juan Ramón Jiménez para una evaluación más exhaustiva.

Además, los sanitarios atendieron en el lugar a otra mujer de 65 años y a un menor de 15 años, ambos residentes en viviendas colindantes, que también habían inhalado humo, aunque no fue necesario su traslado a un centro hospitalario.

Los bomberos lograron sofocar el incendio, que, según las primeras informaciones, podría haberse originado en un brasero. Las causas exactas del fuego están siendo investigadas.