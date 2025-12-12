La Guardia Civil desarticula una banda dedicada al robo de bombonas en estaciones de servicio de Huelva

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntos autores de una serie de robos con fuerza perpetrados en estaciones de servicio de la provincia de Huelva. La operación, denominada Odiel 65 - Ampulla y desarrollada por el Equipo ROCA 4, se inició en octubre tras detectarse un patrón creciente de sustracciones de bombonas de gas en distintas localidades del área metropolitana.

Según la investigación, los detenidos actuaban de forma itinerante, desplazándose entre municipios y zonas rurales para seleccionar estaciones de servicio aisladas y con escasa actividad nocturna. Esta movilidad dificultó inicialmente su identificación, aunque las pesquisas y los indicios recopilados durante semanas permitieron finalmente su localización y arresto.

En total se han esclarecido seis robos con fuerza en estaciones de servicio, en los que se sustrajo una cantidad significativa de bombonas de gas; un robo de productos fitosanitarios en una explotación agrícola de la provincia; y un delito de robo o hurto de uso de vehículo, que posteriormente utilizaron para desplazarse y cometer el resto de acciones delictivas.

La Guardia Civil subraya que estos hechos no solo ocasionaron perjuicios económicos a los propietarios afectados, sino que generaron un riesgo añadido por la posible manipulación indebida de envases que contienen gases inflamables o sometidos a presión, con el consiguiente peligro para la seguridad colectiva.

Uno de los arrestados cuenta con un amplio historial delictivo y está considerado multirreincidente. Tras su puesta a disposición judicial, el magistrado competente decretó su ingreso en prisión preventiva como autor principal.

La Guardia Civil continúa reforzando la vigilancia en explotaciones agrícolas y estaciones de servicio para prevenir nuevos robos y garantizar la seguridad en áreas especialmente vulnerables.

Además, recuerda una serie de recomendaciones para el transporte de bombonas en vehículos particulares: no superar las dos unidades de 15 kilos, llevarlas siempre en posición vertical para proteger las válvulas de seguridad y asegurarlas adecuadamente para evitar desplazamientos durante el trayecto.