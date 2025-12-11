La Guardia Civil y la Junta de Andalucía presentan la VII edición de la Nacional Ciberleague para estudiantes de 4º de ESO

La Guardia Civil de la IV Zona de Andalucía, junto a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, ha presentado la VII edición de la Nacional Ciberleague Guardia Civil en la modalidad pre-amateur, dirigida a alumnos de 4º de la ESO. El acto contó con la presencia del Subdelegado de Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, entre otras autoridades.

La Ciberleague, creada en 2019 con motivo del 175º aniversario de la Guardia Civil, busca prevenir delitos en el entorno digital que afectan especialmente a la adolescencia, como el ciberacoso, grooming, sexting, phishing o suplantación de identidad. La iniciativa combina formación teórica sobre el uso seguro de Internet y redes sociales con retos prácticos online, simulando situaciones reales como análisis de metadatos, detección de perfiles falsos o búsqueda de información en fuentes abiertas.

Con el tiempo, la Ciberleague se ha consolidado como un reto nacional de ciberseguridad, con fases autonómicas y una final en Madrid, convirtiéndose en una herramienta clave para educar a los jóvenes de manera lúdica y participativa.

En Andalucía, la organización se ha trabajado de manera coordinada entre la Guardia Civil y la Consejería desde mayo, elaborando protocolos específicos y formando equipos de apoyo en los centros escolares. Estos equipos están integrados por especialistas de los Edites (Equipos de Delitos Tecnológicos), GATIs (Grupos de Apoyo en Tecnologías de la Información) y personal de las Oficinas de Prensa, asegurando que los estudiantes reciban formación de calidad.

Actualmente, el proceso de inscripción para los centros escolares está abierto y finalizará el 31 de diciembre de 2025. La Guardia Civil ha asegurado que se hará un esfuerzo para que la mayor parte de los centros que deseen participar puedan hacerlo. Además, se impartirán actividades formativas orientadas a la detección de riesgos digitales asociados a los jóvenes, reforzando la educación en seguridad y responsabilidad en el uso de Internet.

La Ciberleague se consolida así como un proyecto educativo pionero, combinando formación, prevención y concienciación para proteger a los adolescentes en el mundo digital.