La AEMET activa el aviso naranja por lluvias en toda la provincia de Huelva hasta las 21.00 horas
La Agencia Estatal de Meteorología amplía la alerta por precipitaciones intensas que pueden dejar hasta 90 litros por metro cuadrado en 12 horas.
La jornada de este miércoles viene marcada por la inestabilidad en Huelva, donde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso naranja por lluvias en toda la provincia hasta las 21.00 horas. Según la última actualización, se esperan precipitaciones abundantes que podrían acumular hasta 90 litros por metro cuadrado en un periodo de 12 horas.
Junto a este aviso naranja, también permanece activo un aviso amarillo por lluvias de hasta 25 litros por metro cuadrado en solo una hora, lo que puede provocar incidencias puntuales, balsas de agua en la red viaria y complicaciones en los desplazamientos.
Las autoridades aconsejan extremar la precaución, evitar zonas inundables y mantenerse atentos a la evolución de los avisos oficiales. La AEMET continuará monitorizando la situación ante posibles cambios a lo largo del día.