La lluvia trae buenas noticias a Huelva: hasta 20 mm en la capital

La llegada de la borrasca Hermione ha dejado un respiro para la provincia de Huelva, con lluvias que han supuesto un alivio para los embalses y la agricultura. En la capital, se han registrado alrededor de 20 litros por metro cuadrado, mientras que en otras localidades de la sierra y el Andévalo las precipitaciones han sido notablemente superiores, duplicando e incluso triplicando las cantidades registradas en la capital.

Según las últimas previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las lluvias más intensas se concentrarán entre las 13:00 y las 19:00 horas, por lo que se recomienda extremar la precaución en desplazamientos durante ese periodo, especialmente en zonas rurales donde el terreno puede acumular agua con rapidez.

El episodio lluvioso se enmarca dentro del paso de Hermione por el sur de España, que traerá consigo cielos cubiertos y chubascos intermitentes durante la jornada, ofreciendo un descanso a la sequía que ha afectado a la provincia en las últimas semanas.

La combinación de precipitaciones moderadas en la capital y más intensas en zonas del interior ha generado un escenario beneficioso para el sector agrícola y ganadero, al tiempo que pone a prueba la capacidad de drenaje de carreteras y caminos en municipios de sierra y Andévalo. Las autoridades locales recuerdan mantener la precaución y seguir las recomendaciones oficiales ante posibles inundaciones puntuales, ya que se mantiene activo el aviso amarillo.