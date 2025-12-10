15 detenidos en una operación conjunta de Guardia Civil y GNR contra el narcotráfico en Huelva y Portugal

Una operación conjunta entre la Guardia Civil y la Guarda Nacional Republicana (GNR) de Portugal ha culminado con la detención de 15 personas y la incautación de 1.509 kilos de hachís, 36.800 litros de carburante y 36 embarcaciones, de las cuales nueve eran embarcaciones rápidas con motores de alta velocidad. También se intervinieron 13 vehículos y un arma de fuego, además de imponerse 98 denuncias administrativas.

El operativo, denominado “Diana”, se desarrolló durante tres semanas en noviembre y constituye el primer dispositivo coordinado entre ambos cuerpos para combatir la delincuencia transfronteriza en la provincia de Huelva y el sur de Portugal. Las autoridades han anunciado que habrá nuevos despliegues de forma continuada.

Esta iniciativa surge tras la presión policial ejercida por el Plan Especial de Seguridad en el Campo de Gibraltar, que ha obligado a las organizaciones criminales a modificar sus rutas de tráfico de drogas, desplazando la actividad hacia la zona del río Guadiana y la frontera luso-onubense.

El operativo ha tenido especial incidencia en municipios como Punta Umbría, Cartaya, Lepe, Ayamonte, Villanueva de los Castillejos, Villablanca, Sanlúcar del Guadiana, Palos de la Frontera y Moguer, así como en zonas del Algarve portugués, intensificando la vigilancia con refuerzos de agentes y medios por tierra, mar y aire.

El dispositivo finalizó el 25 de noviembre con la operación “Ocean”, centrada en la vigilancia de embarcaciones que incumplían la normativa náutica, con la colaboración de Capitanía Marítima de Huelva. Se realizaron más de 200 controles, verificando más de 400 vehículos e identificando a más de 900 personas, logrando frenar significativamente la actividad delictiva en la zona.

El operativo contó con la participación de distintas especialidades: Seguridad Ciudadana, Policía Judicial, Grupo de Acción Rural, Agrupación de Reserva y Seguridad, USECIC, Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas, así como medios marítimos y aéreos por parte de España, y unidades de control costero, investigación criminal y fuerzas aéreas portuguesas.

El éxito del operativo refuerza la cooperación bilateral y marca un precedente en la lucha contra el narcotráfico transfronterizo en la región.