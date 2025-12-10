Manuel Carrasco anuncia cuatro conciertos en Sevilla en 2026: fechas y entradas

Manuel Carrasco ha vuelto a sorprender a sus seguidores con un anuncio histórico: ofrecerá cuatro conciertos consecutivos en el Estadio de La Cartuja (Sevilla) en junio de 2026, un hito nunca antes logrado por un artista español en este recinto. El ciclo, bautizado como “Salvaje desde la raíz”, reunirá cuatro espectáculos distintos, cada uno con su propio concepto, estética y repertorio emocional.

Estas son las fechas ya confirmadas, que se han convertido en historia incluso antes de comenzar:

🌪 Viento Salvaje – 13 de junio de 2026 (sábado)

✝️ La Cruz Salvaje – 14 de junio de 2026 (domingo)

❤️ Corazón Salvaje – 19 de junio de 2026 (viernes)

🌾 Pueblo Salvaje – 20 de junio de 2026 (sábado)

Según lo anunciado por el propio artista, los conciertos del 13, 14, 19 y 20 de junio serán independientes entre sí y estarán pensados como cuatro vivencias distintas que forman un todo dentro del universo emocional del cantante.

Además, estas fechas coinciden con las adelantadas previamente, en las que se señalaba que el 13 de junio el espectáculo llevaría por título Viento Salvaje; el 14 de junio, La Cruz Salvaje; el 19, Corazón Salvaje; y el 20, Pueblo Salvaje.

Las entradas estarán disponibles a partir del 18 de diciembre a las 12:00 horas a través de la web oficial del artista:

👉 manuelcarrasco.es

Carrasco, que ya es un referente en los grandes formatos musicales, vuelve así a apostar por Sevilla y por un proyecto artístico de gran envergadura que promete marcar un antes y un después en su carrera.