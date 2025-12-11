La provincia de Huelva disfruta hoy de una tregua antes de la llegada mañana de un nuevo frente activo

Huelva afronta este jueves un respiro meteorológico tras las intensas precipitaciones registradas ayer en amplias zonas de la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una, con nubes y claros y sin lluvias relevantes, antes de la llegada mañana jueves de unque volverá a dejar agua en gran parte del territorio onubense.

De momento, la provincia mantiene avisos amarillos por lluvias, vigentes durante el día de hoy, en todas las comarcas excepto en la Sierra, donde el riesgo es menor. La situación, sin embargo, tenderá a complicarse de nuevo a partir de la madrugada del viernes.

Más de 100 litros por metro cuadrado en varios municipios

El episodio de ayer dejó acumulados muy significativos, especialmente en el litoral y el área metropolitana. Zonas como El Portil, Lepe y Aljaraque superaron los 100 mm, registrándose precipitaciones especialmente intensas en cortos periodos de tiempo, lo que provocó balsas de agua y algunas incidencias puntuales.

En otras localidades de la provincia, como Isla Cristina, Cartaya o Punta Umbría, también se recogieron cantidades destacadas, confirmando un episodio de fuerte inestabilidad que marcó el inicio de la semana.

Un viernes pasado por agua

Según las previsiones, el frente que entrará mañana dejará lluvias generalizadas, acompañadas en ocasiones de rachas de viento. La inestabilidad podría prolongarse durante buena parte del día, manteniendo el riesgo meteorológico en niveles elevados.

La recomendación de los servicios de emergencia es mantener la precaución, especialmente en desplazamientos por carretera y en zonas susceptibles de acumulación de agua.