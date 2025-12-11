Huelva aplica por primera vez tratamientos con drones contra la procesionaria del pino

La provincia de Huelva ha estrenado por primera vez un tratamiento pionero con drones para combatir la procesionaria del pino, una plaga defoliadora cuyas orugas presentan efectos urticantes que pueden afectar a personas y animales en zonas de uso público.

Durante los meses de noviembre y diciembre, se han aplicado tratamientos en varias zonas estratégicas, como la Dehesa de Aljaraque (5,15 hectáreas), el Campo Común de Abajo en Cartaya (29,16 hectáreas), el pinar de Hoyo de la Arena en Rociana del Condado (3,55 hectáreas), Madrona y Valpajosa en Lucena del Puerto (más de 4 hectáreas), Solano del Molino en El Granado (3,23 hectáreas), los pinares de Los Propios y Moreras en Hinojos (37 hectáreas) y El Ejido y La Sierra en Higuera de la Sierra (20,01 hectáreas). Estas superficies convierten a Huelva en la provincia con mayor número de hectáreas tratadas dentro de la campaña regional.

La metodología utilizada, denominada Ultra Bajo Volumen, permite una pulverización homogénea y precisa, optimizando la eficacia del producto aplicado, basado en cipermetrina al 0,35%, y reduciendo al mínimo el impacto ambiental. La técnica con drones facilita además el acceso a zonas de difícil llegada para la maquinaria convencional y permite realizar un seguimiento exhaustivo de cada vuelo, registrando superficie cubierta, volumen aplicado y trazabilidad del tratamiento.

Los tratamientos se han concentrado en áreas con alto tránsito de personas, como senderos, áreas recreativas y zonas de barbacoas, con el objetivo de proteger tanto la salud pública como el arbolado, evitando que los pinares pierdan vigor y se vuelvan más vulnerables a otras plagas o al estrés climático.

Este uso de drones en Huelva representa un avance significativo en la gestión forestal, combinando tecnología, sostenibilidad y control selectivo de plagas, adaptándose a los nuevos desafíos ambientales y a la necesidad de preservar los ecosistemas de manera eficiente y segura.