Fin de semana con cielos nublados y temperaturas suaves en Huelva

La provincia de Huelva se prepara para un fin de semana con clima suave y cielos variables. Para el sábado 13 de diciembre, se espera un día mayormente nublado, con temperaturas máximas cercanas a los 18 °C y mínimas alrededor de 10 °C. El viento de intensidad moderada podría aumentar la sensación de frescor, especialmente durante la mañana y el atardecer.

El domingo 14 de diciembre, el cielo alternará entre nubes y claros, ofreciendo mayores ratos de sol y temperaturas ligeramente más altas, con máximas de 19 °C y mínimas de 8 °C. Estas condiciones hacen del domingo la jornada más recomendable para actividades al aire libre, aunque se aconseja llevar ropa de abrigo durante las horas más frescas.

Los servicios meteorológicos recuerdan que se mantiene activo un aviso amarillo por lluvias en el litoral de Huelva, por lo que se recomienda precaución en zonas expuestas y mantenerse informado de posibles cambios en la previsión.

En general, se espera un fin de semana de clima suave para diciembre, con diversidad térmica entre el día y la noche, ideal para planificar salidas al aire libre o disfrutar de actividades en la provincia respetando las precauciones por la lluvia y el viento.