Las tormentas se concentran en el Andévalo y la Sierra y dejan al margen al litoral y el Condado

Las tormentas previstas para este miércoles han dejado finalmente las mayores precipitaciones en el Andévalo y la Sierra de Huelva, donde se han registrado lluvias intensas y actividad eléctrica a lo largo de la mañana y primeras horas de la tarde.

Según los datos recogidos por los observatorios y las previsiones de la Aemet, una línea de tormentas se formó a primeras horas del día en el Andévalo occidental, desplazándose después hacia el interior serrano, donde ha descargado con fuerza.

Por el contrario, el litoral onubense y la comarca del Condado han quedado prácticamente al margen del episodio, con apenas algunas gotas aisladas y cielos nubosos, pero sin precipitaciones de relevancia.

Las lluvias más destacadas se concentraron entre las 13:00 y las 16:00 horas, franja en la que la probabilidad de tormentas fuertes era más alta. A partir de media tarde, las condiciones meteorológicas han mejorado de forma notable, quedando solo algunos chubascos residuales en zonas altas.

La Aemet mantiene la vigilancia meteorológica activa, aunque se espera una estabilización progresiva del tiempo en las próximas horas, con cielos más despejados y un descenso de la probabilidad de precipitaciones en toda la provincia.