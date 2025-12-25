La Navidad toma las calles y los hogares en una jornada de tradición y encuentro familar

El 25 de diciembre se consolida un año más como una de las jornadas más señaladas del calendario en la provincia, un día en el que la Navidad se vive con intensidad tanto en el ámbito familiar como en el espacio público. La celebración del nacimiento de Jesús convive con una dimensión social y cultural que transforma calles, plazas y hogares en escenarios de encuentro, tradición y convivencia.

Desde primeras horas del día, muchos municipios mantienen vivas las costumbres más arraigadas, con visitas a belenes, paseos por los centros históricos iluminados y encuentros familiares que se prolongan durante toda la jornada. Los belenes, tanto los instalados en domicilios particulares como los promovidos por ayuntamientos, hermandades y asociaciones, vuelven a ocupar un lugar central en la Navidad, destacando especialmente los belenes vivientes, que cada año reúnen a vecinos y visitantes y se han convertido en una seña de identidad cultural y turística.

La música es otro de los elementos protagonistas del día de Navidad. Villancicos, zambombas y encuentros improvisados llenan de ambiente festivo barrios y plazas, manteniendo viva una tradición popular que se transmite de generación en generación. A ello se suman las actividades culturales y de ocio organizadas en distintos puntos de la provincia, pensadas para todos los públicos y que contribuyen a dinamizar la vida social durante estas fechas.

El 25 de diciembre es también un día marcado por la calma y la reflexión. Tras la intensidad de las celebraciones previas, muchas familias aprovechan la jornada para compartir tiempo de calidad, recordar a quienes ya no están y reforzar los lazos familiares. Para los más pequeños, la Navidad se vive con especial ilusión, mientras que los mayores ejercen como transmisores de costumbres, historias y valores ligados a estas fiestas.

Así, el día de Navidad se reafirma como una fecha clave en el calendario provincial, en la que tradición y modernidad conviven para mantener viva una celebración que va más allá de lo religioso y que continúa siendo uno de los momentos más esperados y sentidos del año.