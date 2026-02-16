Huelva lidera en Andalucía el seguimiento de la huelga médica con un 31,73%

La provincia de Huelva ha registrado el mayor seguimiento de Andalucía en la primera jornada de la huelga indefinida convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos contra el nuevo Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, con un 31,73% de participación.

Con este dato, Huelva se sitúa a la cabeza de la comunidad autónoma, por delante de Sevilla (30,43%), Almería (28,46%), Málaga (25,57%), Cádiz (23,83%), Granada (21,06%), Córdoba (17,49%) y Jaén (15,71%). La media andaluza se sitúa en el 24,74%.

Consultas vacías por la huelga.

El paro, que se desarrolla desde este lunes hasta el viernes 20 de febrero en esta primera convocatoria, forma parte de una huelga indefinida que contempla paros de lunes a viernes una semana al mes, en principio hasta junio. Los facultativos reclaman un estatuto propio para la profesión médica, el reconocimiento de los años de formación y especialización, la implantación de la jornada de 35 horas y que las guardias sean consideradas horas extraordinarias tanto en su retribución como en su cómputo para la jubilación.

En la provincia, el Sindicato Médico Andaluz mantiene convocada una concentración el 18 de febrero ante la Subdelegación del Gobierno en Huelva para visibilizar las reivindicaciones del colectivo.