La Subdelegación del Gobierno niega el cierre de cuarteles de la Guardia Civil en la provincia

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha aclarado que no se va a cerrar ningún cuartel en la provincia y ha calificado como “falsa o un bulo” cualquier información que apunte en ese sentido. Rico ha señalado que la única fuente oficial y veraz es la Comandancia de la Guardia Civil en Huelva.

Según ha explicado, actualmente se están llevando a cabo cambios internos en la organización de los puestos con el objetivo de optimizar recursos, mejorar el servicio al ciudadano e incrementar la presencia de patrullas en las calles. Entre las medidas adoptadas se encuentra la creación de núcleos operativos mediante la agrupación de personal de varios puestos para cubrir zonas más amplias, así como la modificación de la estructura orgánica —sin alterar la ubicación de los cuarteles— para reducir tareas burocráticas y aumentar el número de patrullas de seguridad ciudadana.

La subdelegada ha subrayado que todos los cuarteles permanecerán abiertos, manteniendo los mismos horarios o incluso ampliando la atención al público, y ha avanzado que se prevé un incremento de unas 2.000 patrullas al año en toda la provincia.

Paralelamente, se están implantando medidas para facilitar la atención al ciudadano, como la cita previa para gestiones, la denuncia telemática y la posibilidad de presentar denuncias directamente ante las patrullas cuando sea posible. El mensaje, según la Subdelegación, es claro: no se cierra ningún cuartel y el servicio se verá reforzado.