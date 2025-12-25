El 1-1-2 gestiona en Huelva 180 incidencias durante la Nochebuena y la madrugada de Navidad

El Teléfono de Emergencias 1-1-2 Andalucía ha gestionado un total de 180 incidencias en la provincia de Huelva durante la Nochebuena y la madrugada de Navidad, en el periodo comprendido entre las 00:00 horas del 24 de diciembre y las 7:00 horas del día 25. La cifra se mantiene prácticamente estable respecto al pasado año, cuando se contabilizaron 178 avisos.

La mayor parte de las llamadas recibidas correspondieron a asistencias sanitarias, con 86 incidencias, seguidas de los avisos relacionados con la seguridad ciudadana, que sumaron 33. A continuación se situaron las incidencias de tráfico, con 14 casos; los asuntos relacionados con animales, con 11; los accidentes de circulación, con 10; y los incendios, con ocho. También se atendieron, aunque en menor número, solicitudes de servicios sociales, anomalías en servicios básicos y rescates.

Las emergencias gestionadas en Huelva representaron alrededor del 5 por ciento del total registrado en Andalucía durante este periodo festivo, donde el 1-1-2 atendió 3.590 incidencias, lo que supone un incremento del 17,7 por ciento con respecto al mismo tramo del año anterior.

Por provincias, Sevilla fue la que concentró un mayor volumen de avisos, con 953 incidencias, seguida de Málaga (754), Cádiz (467) y Granada (465). En el lado opuesto, Huelva se situó entre las provincias con una Nochebuena más tranquila, junto a Jaén (228), Almería (269) y Córdoba (274).

En cuanto a las capitales de provincia, Sevilla volvió a encabezar el número de emergencias gestionadas, con 446, seguida de Málaga (252), Córdoba (135) y Granada (122). Huelva capital registró 74 incidencias, situándose entre las ciudades con menor número de avisos, junto a Almería y Cádiz, con 53 cada una, y Jaén, con 40.

La franja horaria con mayor actividad en las salas del 1-1-2 se produjo entre las 13:00 y las 14:00 horas del 24 de diciembre, cuando se atendieron hasta 189 incidencias en una sola hora.

Emergencias 1-1-2 Andalucía es un servicio público, gratuito y multilingüe, operativo las 24 horas del día durante todo el año, que atiende cualquier tipo de urgencia sanitaria, de seguridad ciudadana, incendios, salvamento o protección civil. El servicio ofrece atención en varios idiomas, garantizando la cobertura a toda la población con independencia de su procedencia.