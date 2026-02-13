Desarticulada una organización criminal con 35 detenidos por abastecer de combustible a narcolanchas en Huelva y el sur peninsular

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al apoyo logístico del narcotráfico en el sur peninsular en el marco de la operación ‘Ánfora’. El dispositivo se ha saldado con 35 detenidos y la intervención de más de 16.000 litros de combustible destinados a abastecer narcolanchas que introducen hachís y marihuana por la costa sur.

La investigación se inició tras detectarse un aumento de llegadas de embarcaciones a la ría Carreras, en Isla Cristina (Huelva), donde se realizaban repostajes para lanchas de alta velocidad empleadas en el transporte de sustancias estupefacientes. La organización utilizaba garajes situados bajo bloques de viviendas para almacenar grandes cantidades de gasolina, generando un grave riesgo para los residentes.

El combustible era adquirido en estaciones de servicio, donde llenaban petacas que posteriormente transportaban en vehículos particulares hasta las denominadas “guarderías”. Desde allí, eran cargadas en furgonetas para su traslado hasta las embarcaciones.

Durante la operación, los investigados protagonizaron huidas a gran velocidad al detectar la presencia policial, llegando incluso a embestir vehículos oficiales. En otras ocasiones abandonaban las furgonetas cargadas de combustible, con el consiguiente peligro de explosión.

La fase de explotación ha incluido 17 registros en las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla, así como en Ceuta. Los agentes han intervenido 16.250 litros de gasolina, dos armas cortas, dos carabinas, siete vehículos, cuatro embarcaciones, 20.000 euros en efectivo y diversas cantidades de droga, además de material informático, electrónico y náutico.

Asimismo, se han bloqueado 35 cuentas bancarias y criptomonedas, y se han intervenido 101 vehículos, 24 inmuebles y doce embarcaciones vinculadas a las ganancias obtenidas por la organización.

En el operativo han participado centenares de agentes de distintas unidades especializadas. Los detenidos, acusados de pertenencia a organización criminal, delitos contra la salud pública, contrabando y contra la seguridad pública, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Ayamonte. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.