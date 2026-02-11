CSIF, ANPE, CCOO y UGT se movilizan en Huelva contra el nuevo decreto de Zonas de Transformación Social

Las organizaciones sindicales CSIF, ANPE, CCOO y UGT se han concentrado este miércoles ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Huelva para defender el mantenimiento de los recursos destinados a los centros de educación compensatoria y el derecho a la movilidad del profesorado.

La protesta forma parte de una movilización simultánea en las ocho provincias andaluzas contra el Decreto de Zonas de Transformación Social (ZTS) que tramita la Consejería. Los sindicatos denuncian que el texto, tal y como está planteado, podría suponer el bloqueo de miles de plazas docentes cada curso en los procedimientos de colocación, además de limitar la movilidad del profesorado en centros considerados de difícil desempeño.

Las centrales sindicales critican también la falta de transparencia en la identificación de los centros afectados y la ausencia de datos objetivos que permitan comprobar qué colegios e institutos cumplirían los criterios establecidos por la Administración. A su juicio, el decreto no garantiza una financiación estable con fondos propios de la Junta y se apoya en parte en fondos europeos con vigencia limitada hasta 2027.

CSIF, ANPE, CCOO y UGT subrayan que mejorar la atención al alumnado más vulnerable es un objetivo irrenunciable, pero advierten de que cualquier reforma debe reforzar los recursos y las condiciones laborales del profesorado, no debilitarlos. Las organizaciones no descartan intensificar las protestas si el texto definitivo no asegura los derechos adquiridos y la dotación adecuada para los centros afectados.