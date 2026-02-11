Pedro Sánchez se compromete a asumir responsabilidades cuando concluya la investigación del accidente ferroviario de Adamuz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre los accidentes ferroviarios registrados el pasado mes de enero en Adamuz y Gelida, asegurando que el Ejecutivo asumirá las responsabilidades que correspondan una vez que se conozcan las conclusiones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

Sánchez ha insistido en que el Gobierno actuará con transparencia y comparecerá cuantas veces sea necesario cuando exista un informe concluyente. “No podemos especular ni utilizar la tragedia para crispar”, ha señalado, al tiempo que ha defendido la actuación “rápida y coordinada” de las administraciones tras el siniestro de Córdoba, que dejó 46 fallecidos. El presidente ha agradecido la colaboración de la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de Adamuz y los vecinos de la zona.

En su intervención, el jefe del Ejecutivo ha anunciado además una inversión adicional de 1.800 millones de euros para reforzar el mantenimiento de la red ferroviaria y aumentar la plantilla de Adif y Renfe, defendiendo que la renovación de la línea implicada se realizó conforme a los estándares técnicos exigidos. En la sesión plenaria estuvieron presentes la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y los concejales Felipe Arias y Alfonso Castro, que siguieron el debate desde la tribuna del Congreso.