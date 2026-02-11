Investigan en Almonte la muerte de un hombre abatido por un agente tras intentar apuñalar a un guardia civil

Un hombre ha fallecido esta madrugada en una finca del término municipal de Almonte tras protagonizar un violento incidente con arma blanca en el que intentó agredir a varios agentes de la Guardia Civil.

Según la información facilitada, dos patrullas de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar tras recibir un aviso que alertaba de la presencia de un individuo en actitud alterada, gritando y blandiendo un arma blanca en el interior de unos módulos de descanso.

A la llegada de los agentes, el hombre salió al exterior portando el arma y, presuntamente, amenazó de muerte a los guardias civiles. Ante la situación, los efectivos realizaron varios disparos disuasorios al aire con el objetivo de frenar su avance, aunque el individuo hizo caso omiso y se abalanzó sobre uno de los agentes.

En el forcejeo, ambos cayeron al suelo y, según las mismas fuentes, el guardia civil se vio obligado a utilizar su arma reglamentaria para repeler el intento de apuñalamiento, resultando el agresor herido de gravedad. Los servicios sanitarios desplazados al lugar solo pudieron certificar su fallecimiento.

El agente sufrió lesiones como consecuencia de la caída y fue trasladado a un centro hospitalario para su valoración.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del suceso.