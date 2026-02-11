Operación contra el apoyo logístico al narcotráfico con actuaciones en Isla Cristina y Ayamonte

La Guardia Civil está desarrollando en la mañana de este miércoles una operación contra el entramado de apoyo logístico al narcotráfico con actuaciones en distintos puntos de Andalucía, entre ellos las localidades onubenses de Isla Cristina y Ayamonte.

El dispositivo, en el que participan diferentes unidades del Instituto Armado, se extiende también a La Línea de la Concepción, Cádiz, Ceuta y Sevilla. Durante la intervención se están practicando múltiples registros en fincas y domicilios, así como varias detenciones vinculadas presuntamente a labores de abastecimiento, transporte y cobertura de infraestructuras utilizadas por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

La operación continúa abierta y bajo secreto, por lo que no han trascendido por el momento más detalles sobre el número exacto de arrestados ni sobre el material intervenido.